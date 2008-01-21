На станции метро ”Вокзальная” в Киеве человек бросился под поезд

Сегодня вечером на станции Киевского метрополитена “Вокзальная” (Святошинско-Броварская линия) человек бросился под поезд.

Как сообщили УНИАН в дежурной части охраны Киевского метро, информация об этом поступила в 19.22, после чего движение поездов было остановлено. На место события прибыли соответствующие службы спасения, милиции и прокуратуры.

По информации собеседника агентства, человек, который попал под первый вагон поезда, погиб.

По состоянию на 20.30 на месте события велись работы по извлечению тела из-под колес поезда. Вход и выход пассажиров на станцию “Вокзальная” был ограничен.