На станции метро ”Вокзальная” в Киеве человек бросился под поезд
21:25, 21 января 2008Общество
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Вход и выход на станцию ограничен
Сегодня вечером на станции Киевского метрополитена “Вокзальная” (Святошинско-Броварская линия) человек бросился под поезд.
Как сообщили УНИАН в дежурной части охраны Киевского метро, информация об этом поступила в 19.22, после чего движение поездов было остановлено. На место события прибыли соответствующие службы спасения, милиции и прокуратуры.
По информации собеседника агентства, человек, который попал под первый вагон поезда, погиб.
По состоянию на 20.30 на месте события велись работы по извлечению тела из-под колес поезда. Вход и выход пассажиров на станцию “Вокзальная” был ограничен.
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