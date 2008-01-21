Ющенко встретится с Кондолизой Райс

В рамках визита Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Швейцарию запланирована его встреча с госсекретарем США Кондолизой РАЙС.

Об этом В.ЮЩЕНКО сообщил в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Он отметил, что на протяжении трех дней его пребывания на Экономическом форуме в Давосе у него предусмотрены более 15 двусторонних встреч с руководством стран – участниц форума (В.ЮЩЕНКО 23-25 января примет участие в Экономическом форуме в Давосе – УНИАН).

Президент подчеркнул, что Украина едет на форум «с чрезвычайно толстым портфелем вопросов к обсуждению, и я думаю, что тот украинский день, который мы планируем провести в Давосе, будет интересным для основных участников форума».

По словам В.ЮЩЕНКО, для Украины важными являются энергетические вопросы. В частности, Украину интересует продвижение проекта Одесса-Броды, вопросы интегрированной системы электроэнергетики между Украиной и Евросоюзом. Также, сказал Президент, большие перспективы Украина возлагает на добычу энергоносителей на шельфе Черного моря, и сейчас идет активная разработка первого проекта по добыче нефти и газа на украинском шельфе Черного моря.

Актуальным, по словам В.ЮЩЕНКО, остается и вопрос сотрудничества с иностранными инвесторами. Для этого, сказал он, в Давосе необходимо раскрыть наиболее привлекательные для сотрудничества темы, в том числе это касается подготовки Украины к проведению Чемпионата Европы 2012 года по футболу.