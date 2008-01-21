Западноукраинские НПЗ просят власть не ограничивать реализацию их нефтепродуктов

Руководство ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) обратилось с официальным письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и министру топлива и энергетики Украины Юрию ПРОДАНУ с просьбой принять меры по отмене приказа Госпотребстандарта, запрещающего реализацию нефтепродуктов с повышенным содержанием серы до завершения реконструкции на предприятиях.

Об этом говорится в обращениях двух западноукраинских НПЗ, текстами которых располагает УНИАН. Обращения подписали глава правления НПК "Галичина" Александр ЛАЗОРКО и глава правления "Нефтехимик Прикарпатья" Александр ШИЛЯЕВ.

Предприятия отмечают, что Госпотребстандарт по неизвестным причинам своим приказом №8 от 16 января 2008 года отменил действие приказа №397 от 27 декабря 2007 года, которым были внесены изменения в ГСТУ 38680-99 "Топливо дизельное. ТУ" и ГСТУ 4063-2001 "Бензины автомобильные. ТУ", разрешающие до 1 января 2011 года производить данным предприятиям дизельное топливо с массовой долей серы до 0,5% и бензин – до 0,1% по причине отсутствия на этих НПЗ процессов гидроочистки дизельного топлива и изомеризации бензина.

"Такое решение ставит предприятие в условия полного закрытия, что вызовет экономическое и социальное напряжение в регионе со всеми вытекающими при этом последствиями", – отмечено в обращении ОАО "Нефтехимик Прикарпатья".

"Приказ №8 перечеркивает все намерения нашего предприятия по реализации планов производства нефтепродуктов в 2008 году, что значительно ухудшает ситуацию по финансированию работ по реконструкции предприятия и создает социальное напряжение в регионе. Данная ситуация повлечет за собой увольнение с работы 1500 человек, а с учетом их семей без стабильного дохода останутся до 5000 человек", – сказано в обращении НПК "Галичина".

А в целом, решение Госпотребстандарта приведет оба западноукраинских НПЗ к остановке производства с вынужденным увольнением около 5 тысяч (из 6 тысяч) работников.

При этом предприятия сообщают, что следствием остановки заводов будет заметное недопоступление значительных средств в бюджеты всех уровней, а также может привести к дефициту нефтепродуктов в Западном регионе Украины и дестабилизации цен на нефтепродукты.

Также в обращениях отмечено, что предприятия полностью выполняют взятые на себя обязательства по реконструкции и модернизации заводов в соответствии с разработанными и утвержденными планами реконструкции. Так, только в 2007 году НПК "Галичина" освоил 142,8 млн. грн. инвестиций, а "Нефтехимик Прикарпатья" – 131 млн. грн. А до 2011 года планируется инвестировать еще около 2 млрд. долл.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" (Надвирнянский НПЗ, Ивано-Франковская обл.) - одно из старейших украинских нефтеперерабатывающих предприятий с ежегодной мощностью 2,6 млн. тонн.

В 2007 году "Нефтехимик Прикарпатья" сократил переработку нефти на 34,5%, по сравнению с 2007 годом, до 861,9 тыс. тонн, производство бензина - на 21,3%, до 261,1 тыс. тонн, дизельного топлива – на 32,5%, до 322,6 тыс. тонн, мазута – на 52,8%, до 104,6 тыс. тонн.

ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) имеет проектную мощность по переработке 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

В 2007 году НПК "Галичина" сократил переработку нефти на 19,6%, по сравнению с 2006 годом, до 662,1 тыс. тонн, увеличил производство бензина на 4,8%, до 195,6 тыс. тонн, дизельного топлива – сократил на 21,7%, до 220,8 тыс. тонн, мазута – сократил на 20%, до 216,4 тыс. тонн.