Начальник Киевского метрополитена рассказал о Змее Горыныче

Начальник КП «Киевский метрополитен” считает, что повышение тарифа на проезд в метро должно произойти не поэтапно, а одномоментно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня на пресс-конференции, еще раз подчеркнув, что себестоимость одной поездки в столичном метро сейчас составляет 1,58 грн.

Отвечая на вопрос, согласен ли он на повышение тарифа до 1,25 грн. - эту цифру обсуждают сейчас в профильной комиссии Киевсовета, П.МИРОШНИКОВ ответил: «Сегодня, как вы знаете, стоимость проезда 50 коп. для обыкновенного пассажира, для необыкновенного – школьники, студенты – 10 и 20 коп. соответственно, и 22% - это 18 категорий пассажиров, которые пользуются бесплатно метрополитеном, это люди с разной степенью заслуги - ветераны труда и т.д. Поэтому меня устроит на самом деле все, что больше 50 коп.».

К этому он тут же добавил, что «абсолютно» его устроит «все, что больше 1,58 грн.».

В тоже время П.МИРОШНИКОВ отметил, что все «промежуточные мероприятия», конечно, будут оправданы, но он «не рубил бы этот «хвост» по кусочкам». «Он (хвост) за 8 лет, пока тариф не поднимался, вырос такой, как у Змея Горыныча. Киевский метрополитен – самый дешевый в мире, но, на мой взгляд, в этом больше плохого, чем хорошего», - сказал руководитель Киевского метрополитена.