Три четверти жителей Донецка никогда не сталкивались с языковой проблемой – опрос

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной общественной организации - Институте социальных исследований и политического анализа, ссылаясь на результаты опроса общественного мнения жителей Донецка.

Так, согласно результатам опроса, с известной языковой проблемой, часто обсуждаемой в СМИ (ограничение прав русскоговорящих жителей восточных регионов, в том числе и Донбасса), сталкивались на практике только 21% опрошенных жителей Донецка, 6% - сталкивались за пределами области, во время поездок в другие регионы Украины. Тогда как 77% опрошенных жителей Донецка никогда серьезно не сталкивались с языковой проблемой.

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*** Опрос был проведен с 26 по 29 марта 2014 г по выборке, репрезентативной для всего взрослого постоянного населения Донецка. Отбор респондентов проходил по многоступенчатой квотной выборке, она составила 500 респондентов. Такое количество опрошенных позволяет говорить о предельной погрешности результатов в ±4,5% (при уровне значимости в 95%).