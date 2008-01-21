Во Львове, спасая самоубийцу, погиб врач скорой помощи

20 января, во Львове, спасая молодого мужчину, который пытался прыгнуть с лестничной клетки 9-го этажа жилого дома, трагически погиб врач скорой помощи.

Как поинформировали УНИАН в ЦОС ГУ МВС Украины во Львовской области, трагедия разыгралась в полдень возле многоэтажки на улице Замарстинивской: жители дома позвонили по телефону в милицию с сообщением о том, что на лестничной клетке между 9-м и 10-м этажами стоит молодой мужчина, который угрожает покончить жизнь самоубийством.

Подразделения МЧС и скорой оперативно прибыли на место события, однако ни стражи порядка, ни МЧС-ники, которые начали переговоры с потенциальным самоубийцой – не смогли остановить мужчины. 56-летний врач скорой помощи, который находился ближе всех, пытался удержать мужчину от прыжка вниз, однако, поймав его, сам не удержал равновесия и выпал из окна вместе с ним. И мужчина, и врач от полученных травм погибли.

Мотивы поступка мужчины, при котором были найдены документы на имя 32-летнего Руслана К., жителя города Львова, выясняются.