Завтра определят сумму компенсации инвестору ТРЦ «Троицкий»

Завтра Кабинет министров должен определить сумму компенсации инвестору, который планировал построить торговый центр перед НСК «Олимпийский» в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ.

«Завтра в правительстве Президент поручил провести окончательное совещание относительно компенсаций, которые могут быть выплачены инвестору, но Президент четко поставил задачу, что завтра должны быть решены все вопросы с учетом интересов инвестора, но построенные сооружения должны быть сняты», - отметил Ю.БОГУЦКИЙ.

В то же время он заметил, что, исходя из поручений Президента, киевская власть предлагает сосредоточиться на строительстве альтернативного стадиона для проведения в Киеве финальных матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Ю.БОГУЦКИЙ напомнил, что на сегодня рассматривается два варианта – строительство стадиона в Дарнице, на территории, которая принадлежит Министерству обороны, второй – на территории Национального выставочного центра “Экспоцентр Украины”.

Как заметил заместитель главы Секретариата, предусматривается, что строительство всех объектов к Евро-2012 в Украине будет стоить более 126 млрд. грн., из них 26 млрд. грн. - из государственного бюджета, а остальные планируется профинансировать за счет инвесторов. По его словам, только на строительство инфраструктуры в Киеве из госбюджета планируется потратить 4 млрд. грн.

По словам Ю.БОГУЦКОГО, чтобы привлечь такой объем инвестиций, необходимо создать льготные условия для инвесторов. По его словам, соответствующие поручения даны министру экономики и министру финансов, в частности, относительно внесения изменений в украинское законодательство.

Как сообщал УНИАН, УЕФА настаивает на невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей финала Евро-2012, если не будет демонтирован ТРЦ «Троицкий» перед стадионом.

17 января 2008 года Генеральная прокуратура Украины направила в Хозяйственный суд Киева иск об обязательстве ООО «Юджин» снести объект незавершенного строительства возле НСК „Олимпийский”.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО 17 января выразил готовность решить вопрос относительно сноса ТРЦ «Троицкий».

Владельцем ТРЦ «Троицкий» является ЗАО «Нест-Ханнер», созданное украинским ОАО “Нест» и литовским ОАО «HANNER».

Суммарный объем инвестиций в строительство ТРЦ составляет 95 млн. дол.

Введение ТРЦ в эксплуатацию планировалось на феврале-марте 2007 года.