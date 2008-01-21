В Симферополе устроили забастовку водители маршруток

В Симферополе сегодня на линии не вышло более 200 маршрутных такси – водители устроили забастовку.

Как сообщил УНИАН в пресс-центре Симферопольского городского совета со ссылкой на информацию заместителя мэра Симферополя Анатолия КВОКШУ, на данный момент бастовавшие "маршруточники" возобновили работу. «Претензий к городскому совету у водителей маршрутных такси не было, - подчеркнул А.КВОКША. – Причиной бунта послужили жесткие меры по отношению к водителям за невыполнение правил дорожного движения со стороны работников Киевского департамента ГАИ, которые работают в городе уже несколько недель».

По словам симферопольского вице-мэра, городские власти о готовящейся забастовке проинформированы не были. «Мы не можем зависеть от капризов частников, от этого страдают горожане, - отметил А.КВОКША. - Когда городское управление транспорта выдает перевозчикам лицензию, в документах четко указано, что они должны обеспечивать бесперебойную работу транспорта».

В связи с этим, по информации вице-мэра Симферополя, городские власти обратят внимание на предприятия, нарушившие данное условие, при заключении договоров на перевозку пассажиров на 2008 год. «Объявить им выговор или уволить мы не можем, так как это частные предприятия, но повлиять таким способом сможем», - отметил заместитель мэра.