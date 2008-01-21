Российский фондовый рынок обвалился второй раз за неделю

Российский фондовый рынок по открытии торгов в понедельник снова обвалился - индекс РТС по состоянию на 11.40 мск снизился на 3,82% до 2077,08 пунктов, сообщает сайт фондовой биржи РТС.

Так, акции «Газпрома» снизились на 5,95%, "Сургутнефтегаза" - на 3,5%, «Роснефти» - на 4,1%, «Лукойла» - на 5,4%.

Индекс ММВБ по состоянию на 12:01 мск снизился на 3,43% - до 1 726 пунктов. Основное снижение наблюдалось по акциям ЛУКОЙЛа, "Сургутнефтегаза», «Газпрома», а также "Норильского никеля».

Напомним, что 16 января в России уже наблюдалось неслыханное падение ценна российские акции. Что привело к падению индексов на двух российских торговых площадках: индекс ММВБ к 15 часам московского времени обвалился на 5,15%, индекс РТС - на 4%.