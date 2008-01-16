В России паника – у финансистов «черная среда»!

В России сегодня наблюдается неслыханное падение цен на российские акции. Что привело к падению индексов на двух российских торговых площадках: индекс ММВБ к 15 часам московского времени обвалился на 5,15%, индекс РТС - на 4%.

Лидерами снижения являются акции Газпрома. Падение их котировок на ФБ ММВБ составило 5,5%, в РТС - более 6%. На ММВБ акции ЛУКОЙЛа, Сбербанка, «Роснефти» подешевели более чем на 5%.

О причинах столь резкого падения котировок российских акций пока ничего не сообщается. Но ясно, что обвал на фондовых рынках на 4-5% в течение одного дня – явление крайне неординарное…

Юрий Глухов для УНИАН