Раненый на Крещатике "Правым сектором" активист пришел в себя
03:10, 07 апреля 2014Общество
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Самообороновец Александр Левкуша, раненный нетрезвым представителем "Правого сектора" неделю назад возле "Мафии", пришел в себя.
Несколько дней после операции Саша находился под аппаратом искусственного дыхания / ВКонтакте
Несколько дней после операции (у него удалили селезенку и пробиты легкие) он находился под аппаратом искусственного дыхания, пишут Вести.
Александр – единственный ребенок в семье. Они живут в селе Калиновка под Киевом.
Саша учится на программиста на третьем курсе Киевского техникума электронных приборов.
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С 1 декабря он на Майдане, в 3-ей сотне Самообороны.
Сейчас активисты этой сотни по очереди дежурят возле реанимации.
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