Раненый на Крещатике "Правым сектором" активист пришел в себя

03:10, 07 апреля 2014
Общество
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Самообороновец Александр Левкуша, раненный нетрезвым представителем "Правого сектора" неделю назад возле "Мафии", пришел в себя.

Александр Левкуша / ВКонтакте
 

Несколько дней после операции (у него удалили селезенку и пробиты легкие) он находился под аппаратом искусственного дыхания, пишут Вести.

Александр – единственный ребенок в семье. Они живут в селе Калиновка под Киевом.

Саша учится на программиста на третьем курсе Киевского техникума электронных приборов.

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С 1 декабря он на Майдане, в 3-ей сотне Самообороны.

Сейчас активисты этой сотни по очереди дежурят возле реанимации.

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