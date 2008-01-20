Крымские гаишники получили нового-старого голову

В Крыму назначен новый начальник Управления Госавтоинспекции Крыма – им стал Александр ХЛЕБНИКОВ, который уже занимал эту должность с марта 2005 по март 2007 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в автономии.

Сегодня нового руководителя представил личному составу крымского управления ГАИ исполняющий обязанности начальника крымской милиции генерал-майор Николай ИЛЬИЧЕВ.

«А.ХЛЕБНИКОВ начал службу в крымской Госавтоинспекции еще в начале 80-х годов, прошел путь от рядового инспектора до начальника Управления ГАИ Крыма, которую занимал с марта 2005 по март 2007 года. Затем проходил службу в Департаменте ГАИ МВД Украины», - информирует пресс-служба Госавтоинспекции автономии.

В своем обращении к личному составу А.ХЛЕБНИКОВ отметил, что все сложности и проблемы крымской Госавтоинспекции ему известны, так как он «постоянно интересовался ее работой, находясь в Киеве», поэтому его ознакомительный период будет минимальным. Новый начальник ГАИ Крыма нацелил личный состав на продолжение усиленной работы по снижению аварийности.

Напомним, в конце декабря 2007 года в ходе рабочего визита в Крым министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО отметил, что ГАИ автономии должен вновь возглавить А.ХЛЕБНИКОВ.

До возвращения А.ХЛЕБНИКОВА на должность начальника Управления Госавтоинспекции Крыма эту должность занимал Владимир ЗАГИНАЙЛО (он был назначен в марте 2007 года приказом тогдашнего министра внутренних дел Украины Василия ЦУШКО).