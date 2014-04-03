Попечительский совет «Охматдет» выявил проблемы в строительстве нового корпуса

В частности, по его словам, проанализировав проект, темпы и качество его выполнения, попечительский совет констатировал, что из-за некачественно сделанных и недоделанных строительных работ, новому корпусу «Охматдета» угрожает затопление.

«Попечительский совет «Охматдета», в течение последнего полугода очень подробно анализировал и сам проект, и темпы выполнения работ и оборудования, которое планировалось закупить. Последнее такое заседание мы провели в конце февраля мы анализировали состояние строительства. И в этом аспекте есть несколько важных выявленных проблем. Первая, это то, что к сожалению, некоторые виды работ были выполнены некачественно, либо не доделаны до конца, в частности, строительные работы и водосточные работы. И поэтому, есть опасность затопления подвальных помещений. И там недоделанная крыша, поэтому началось затекание сверху. И не произошло чрезвычайной ситуации только благодаря теплой зиме и не было много осадков. Но, эта опасность осталась», - сказал он.

Юрий Павленко также добавил, что свои выводы попечительский совет передал народным депутатам, также соответствующие обращения были и в правоохранительные органы.

«По этому поводу попечительский совет обратился и к народным депутатам Украины, и в соответствующие правоохранительные органы - милиции и прокуратуры. Там было и представление народным депутатас», - отметил экс-уполномоченный по делам детей.

Кроме того, по его словам, попечительским советом также были выявлены факты завышения стоимости во время закупки оборудования для нового корпуса «Охматдета».

«Еще в середине прошлого года, был сделан специальной группой в рамках Попечительского совета анализ оборудования, которое планировалось закупить, или уже было закуплено. И были выявлены факты превышения стоимости при чем от 30% до нескольких раз. Эти материалы так же есть у народных депутатов, и они должны обращаться в правоохранительные органы. Я со своей стороны, этот анализ передавал еще предыдущему президенту с необходимостью реагировать на такое положение», - сказал Юрий Павленко.