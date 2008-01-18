Планы Тимошенко могут спровоцировать взлет цен на газ?

Попытки Национальной комиссии регулирования электроэнергетики лишить СП ЗАО «УкрГаз-Энерго» лицензии на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу приведут к подорожанию газа на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам ТЭК, экс-министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Это прямой путь к удорожанию цен на рынке", – сказал он.

При этом Ю.БОЙКО отметил, что, "не имея возможности напрямую продавать газ потребителям, «УкрГаз-Энерго» вынуждено будет нанимать трейдеров для реализации этого газа", что в свою очередь приведет к повышению цен на внутреннем рынке.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Министерстве топлива и энергетики, в начале января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ, председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ и главе Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерию КАЛЬЧЕНКО рассмотреть возможность отмены лицензии ЗАО «УкрГаз-Энерго» на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу.

В свою очередь, «УкрГаз-Энерго» заявило, что выполнит все обязательства по обеспечению потребителей природным газом. Как отмечала компания, из сообщений в СМИ стало известно, что 8 января 2008 года НКРЭ приняла решение, которым ограничила ЗАО «УкрГаз-Энерго» ежегодный объем снабжения импортированного газа потребителям до 5,04 млрд. куб. м газа. При этом в соответствии с действующим внешнеэкономическим контрактом объем импорта газа ЗАО «УкрГаз-Энерго» в 2008 году составит 55 млрд. куб. м. Кроме того, в конце 2007 года, то есть до принятия постановления НКРЭ, ЗАО «УкрГаз-Энерго» заключило договоры на снабжение природного газа с более чем 200 отечественными потребителями на период до 2012 года и будет принимать все меры для их неуклонного выполнения.

17 января председатель НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сообщил, что комиссия проводит внеплановую проверку ЗАО «УкрГаз-Энерго». По его словам, необходимость проверки возникла из-за обнаружения несоответствия регулярной отчетности предоставляемой в НКРЭ компаниями "УкрГаз-Энерго», а также "Укртрансгаз».

«УкрГаз-Энерго» в связи с этим заявило о незаконности внеплановой проверки, которую проводит НКРЭ. «Внеплановая проверка НКРЭ – это очередная незаконная попытка административного давления на компанию. «УкрГаз-Энерго» так и не получило ответа от НКРЭ, есть ли у комиссии правовые основания для ее проведения», – заявил пресс-секретарь компании Виталий КИСЕЛЬ.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo. Часть ввезенного в страну энергоносителя "УкрГаз-Энерго" поставляет конечным потребителям, а часть - реализует НАК "Нафтогаз Украины" для дальнейшей поставки теплоснабжающим предприятиям и бюджетным учреждениям.