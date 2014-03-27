Завтра ночью в Украине ожидается мороз, а днем - до 15 градусов тепла

Ночью на западе температура воздуха опустится до 0-4 градусов мороза. На остальной территории она достигнет 2-10 тепла, в дневные часы воздух прогреется до +7+15 градусов, сообщает Opogode.ua.

Будет преобладать сухая воздушная масса, лишь местами на западе и в южной части пройдут небольшие дожди, возможно с грозами.

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В Карпатах существует опасность схода снежных лавин.

В западной части временами небольшие дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1 +6 тепла, местами 0-4 мороза, днем +7 +12 градусов.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем +8 +13 градусов.

В центральных областях сухо и ясно. Температура воздуха ночью +2 +9, днем +10 +15 градусов.

На востоке малооблачная сухая погода. Температура воздуха ночью 1-6 тепла, днем +8 +14 градусов.

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На юге местами кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5 +10, днем +10 +15, на побережье морей +7 +12 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +7 +9, днем +11 +13 градусов.

Ветер в Украине - восточный, 5-12 м/с.