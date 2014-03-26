Завтра в Украине пройдут дожди и начнется похолодание

27 марта в Украину придет более прохладный воздух. Поэтому в течении дня столбики термометров достигнут более умеренных значений, ожидается +7 +13 градусов. Лишь на юге и западе местами возможно +13 +17 градусов, сообщает Opogode.ua.

Атмосферный фронт с запада Европы принесет в центральные области, южную часть Украины и в западные области кратковременные дожди, местами с грозами.

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В западной части ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-6 тепла, днем +7 +12 градусов, местами до +15.

В северных областях осадков не ожидается, лишь в Житомирской области небольшой дождь. Температура воздуха ночью 4-10 градусов тепла, днем +10 +15 градусов.

В центральных областях местами дождь, возможна гроза. Температура воздуха ночью +6 + 11 днем +10 +16 градусов.

На востоке малооблачная сухая погода. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем +10 +16 градусов.

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На юге местами кратковременные дожди, возможны грозы, при грозах отдельные порывы ветра до 15-20 м/с. В Крыму будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +6 +11, днем +10 +15, местами до +17, на побережье морей +8 +13 градусов.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +8 +10, днем +13 +15 градусов.

Ветер ожидается в Украине восточный, 5-12 м/с, при грозах местами порывы ветра до 15-20 м/с.