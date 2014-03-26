Двое россиян прилетели во Львов с военной формой

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации государственной пограничной службы Украины, во время устного опроса россияне не смогли подтвердить цель и место пребывания в Украине, а также попытались ввести в заблуждение охранников границы.

Кроме этого, у россиян не было достаточного финансового обеспечения. Также выяснилось, что в путешествие россияне взяли с собой военную форму и видеокамеру.

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Россиян не пропустили через государственную границу и вернули тем самым рейсом в Россию.