Двое россиян прилетели во Львов с военной формой
10:47, 26 марта 2014Общество
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Вчера пограничники в аэропорту «Львов» отказали во въезде на территорию Украины двум гражданам Российской Федерации, которые прибыли рейсом из «Внуково».
Россиян отправили домой тем же рейсом / stadion.lviv.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Администрации государственной пограничной службы Украины, во время устного опроса россияне не смогли подтвердить цель и место пребывания в Украине, а также попытались ввести в заблуждение охранников границы.
Кроме этого, у россиян не было достаточного финансового обеспечения. Также выяснилось, что в путешествие россияне взяли с собой военную форму и видеокамеру.
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Россиян не пропустили через государственную границу и вернули тем самым рейсом в Россию.
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