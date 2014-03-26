Рестораторы Украины призвали депутатов не запрещать курение возле ресторанов

Данный законопроект запланирован к сегодняшнему рассмотрению Комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения. Законопроект предлагает запретить курение даже на улице – на территории любых объектов культурного назначения, возле госучереждений, отелей, на летних террасах ресторанов, а также на территории аэропортов и вокзалов. Нарушителям грозит штраф до 10 000 гривен (это значительно больше, чем наказание за вождение автомобиля в нетрезвом виде). Об этом сообщает газета «Факты и комментарии».

Законопроект получил негативную оценку Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Эксперты заявили, что документ несет в себе существенные коррупционные риски и посоветовали его полностью отклонить.

- Реакция на эту инициативу у нас крайне отрицательная, - заявила президент Ассоциации ресторанов Украины, гендиректор компании «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова. - Принятие такого законопроекта уничтожит некоторые рестораны, а также бильярдные, частные пивные бары и кофейни. Когда ввели запрет на курение в ресторанах и барах, рестораторы смогли сохранить большую часть клиентов-курильщиков за счет террас, летних площадок. Если законопроект примут, он будет массово нарушаться. Поскольку это уже вопрос выживания бизнеса.

По словам Ольги Насоновой, рестораторы призывают народных депутатов вместо введения новых абсурдных ограничений вернуться к разумной и эффективной схеме разделения залов ресторанов для курящих и некурящих.

Как сообщает газета «Факты и комментарии», полный запрет на курение в заведениях общепита, вступивший в силу в декабре 2012 г., уже нанес удар по ресторанной отрасли. Так, по данным Госкомстата, только за первое полугодие 2013 г. в Украине закрылось 226 ресторанов – почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2012 г., когда запрет еще не действовал. В целом за 2013 г., в Украине закрылось около 700 ресторанов, а прирост украинского рынка общепита за 2013 г. сократился почти вдвое.

В общественных организациях предполагают, что упомянутый законопроект лоббируется производителями вентиляционных систем.

- Закон должен быть разумным. Есть страны, где курение в ресторанах разрешено (Германия, Чехия), есть – где запрещено и где посетители должны выходить курить на улицу. Но чтобы запрещать курение даже на улицах – это абсурд. Вероятно, в этом заинтересованы производители вентиляционных систем, специальных кабин для курения, которые они будут навязывать ресторанам и другим учреждениям, если законопроект будет принят - прогнозирует эксперт по вопросам экономики здравоохранения общественной организации «Гуманитарная коллегия» Андрей Цыбулько.