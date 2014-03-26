4 взрослых и годовалый ребенок погибли из-за столкновения легкового автомобиля и грузовика на Луганщине
07:36, 26 марта 2014Общество
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4 взрослых и ребенок 2013 года рождения погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика на в Луганской области.
"В 15 час. 40 мин. 25 марта в Станично-Луганском районе, на 62 км автодороги Луганск - Старобельск, водитель легкового автомобиля “Рено-Логан” не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем МАЗ. Вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек (из них 1 ребенок 2013 г.р.). Все погибшие - пассажиры легкового автомобиля", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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