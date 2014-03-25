Госзаказ в вузах урезать не будут - Минобразования

Государственный заказ высшим учебным заведениям сокращать не будут.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со средствами массовой информации Министерства образования и науки Украины, об этом министр Сергей Квит сообщил сегодня в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко на расширенном заседании Президиума Союза ректоров высших учебных заведений.

«На сегодняшний день есть консенсус с Министерством финансов и Министерством экономики о том, что государственный заказ высшим учебным заведениям уменьшаться не будет», - сказал он.

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По словам Квита, государственный заказ сразу будет размещен на сайте Министерства образования и науки.

«Первоочередно государственный заказ будет размещаться в тех университетах, где качественно осуществляется подготовка. И, конечно, все это будет открыто и прозрачно», - отметил Квит.

Министр обратил внимание на принятое правительством постановление об экономии бюджетных средств. В частности, он выделил три позиции: относительно продажи автомобилей; запрет заполнять вакантные должности; ограничение относительно командировок за границу. Он сообщил, что ограничения касаются органов государственной власти, прежде всего, и заведений, которые основаны этими органами.

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«Мы создали рабочую группу между Министерством финансов, Министерством обороны, Министерством внутренних дел и Министерством образования и науки о внесении разъяснений в это постановление. Будут исключения для высших учебных заведений», - отметил Квит.