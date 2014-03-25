Минобороны открыло “горячие линии” для крымских военных

Министерство обороны открыло дополнительные телефоны “горячей линии” относительно военно-политической ситуации в Украине и размещения военнослужащих, которых выведут из Крыма.

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Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины, с целью оперативного реагирования на многочисленные обращения, которые поступают от военнослужащих, членов их семей и других граждан относительно ситуации в Автономной Республике Крым, в Минобороны и Генеральном штабе Вооруженных сил создано дополнительные телефоны “горячей линии” для получения информации по направлениям:

(044) 454-43-85, (044) 454-45-16 – относительно общей военно-политической ситуации;

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(044) 242-08-64, (044) 242-08-86 – относительно размещения лиц, которые перемещаются из АР Крым и г. Севастополь на материковую часть Украины;

(044) 520-07-64 – относительно предоставления консультативный и психологической помощи.