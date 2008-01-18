Тимошенко отменила распоряжение Януковича о Музее виноделия

Кабинет министров Украины распоряжением № 79-р от 16 января 2008 года отменил распоряжение, подписанное предыдущим премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, о согласовании предложения относительно создания Музея виноделия “Магарач” (Крым).

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины распоряжением №746-р от 19 сентября 2007 года дал согласие на создание в Крыму музея “Магарач”, согласившись с соответствующим предложением Украинской академии аграрных наук о создании музея как предприятия с государственной долей в его уставном фонде более чем 50% в пределах полномочий отраслевых академий наук в соответствии со статьей 4 Закона “Об особенностях правового режима деятельности Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и статуса их имущественного комплекса”.

Справка УНИАН. Национальный институт винограда и вина «Магарач» (Ялта) основан в 1828 году. Это профильное научно-исследовательское учреждение отрасли виноградарства и виноделия. Специализируется на создании опытных образцов вин, занимается решением проблем повышения урожайности виноградников, селекции и районирования высококачественных сортов винограда, борьбы с вредителями и болезнями лозы.