Пассажиропоток на границе с РФ сократился на четверть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель Государственной пограничной службы Николай Литвин.

“За неделю наблюдается спад на 25% пассажиропотока и на 32% - транспорта”, - сказал Литвин.

По его словам, пропуск осуществляется во всех международных пунктах пропуска. В то же время российской стороной в местных пунктах пропуска оформляются только те лица, которые следует в пешем порядке.

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Как сказал председатель Госпогранслужбы, по всей украинско-российской границе продолжается наращивание плотности пограничных нарядов, усиливаются меры по контролю лиц, транспортных средств, грузов.

Что касается административной границы с Крымом, то по автодорогам ежедневно следует около 3 тыс. транспортных средств и от 3 до 5 тыс. человек. «Наиболее активное движение отмечается на направлении Геническ – Джанкой», - сообщил Литвин.