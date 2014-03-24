Цены на овощи и фрукты в Украине снизились из-за проблем с экспортом в РФ

Плодоовощной индекс за предыдущую неделю (15-21 марта) снизился еще на 2,9% после снижения на 0,4% неделей ранее. В то же время цены на большинство видов плодоовощной продукции по-прежнему значительно выше прошлогодних, сообщает «АПК-Информ: овощи и фрукты».

«Основной причиной снижения стоимости плодоовощной корзины на прошлой неделе стало резкое падение цен в сегменте тепличных овощей, производство которых продолжало сезонно увеличиваться, в то время как Россия максимально усложнила возможности поставок этой продукции из Украины, - говорит Татьяна Гетьман, руководитель проекта. - При этом стоит также отметить рост цен на цитрусовые и бананы по причине нестабильности на валютном рынке и рост цен на капусту вследствие снижения запасов качественной продукции».

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По информации экспертов, внутренний спрос на продукцию продолжал оставаться крайне низким. При этом наиболее негативную динамику специалисты отмечали в АР Крым, где фермеры вынуждены были снижать цены на продукцию, пытаясь привлечь покупателей из других регионов Украины. Однако желающих закупать в АР Крым овощи было немного, учитывая сложности с расчетами и риски транспортировки продукции из оккупированной территории.