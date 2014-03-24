Киевзеленстрой проведет самый масштабный субботник 12 апреля в 10-00 в Киеве, в парках «Нивки» и «Победа» начнется самый масштабный субботник «Чистая столица начинается с меня!».

Организатор мероприятия - КО "Киевзеленстрой".

15 тысяч киевлян и гостей города будут убирать указанные парки и другие территории, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте предприятия (http://kievzelenbud.com). Кроме уборки, «Киевзеленстрой» вместе с киевлянами высадят по Киеву более 3 тысяч деревьев, выращенных на плантациях лесопарковых хозяйств. Места проведения субботника являются одними из наиболее посещаемыми зонами отдыха в Киеве.

Например, средняя численность посетителей в парке «Победа» - 2 тысячи человек в выходной день и 1000 человек в будни. В парке «Нивки» - 1770 человек и 800 человек соответственно. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: 068 685 20 20