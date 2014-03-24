Черкасская область готова принять моряков с тральщика «Черкассы» вместе с семьями

12:10, 24 марта 2014
Общество
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Черкасская область готова принять моряков, вместе с их семьями, с украинского тральщика «Черкассы», который оказался в российской блокаде на озере Донузлав.

Тральщик "Черкассы" отбил штурм россиян / Wikipedia

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, об этом заявил председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко.

В обращении к морякам тральщика он отмечает, что «в случае необходимости, готовы принять всю вашу команду на Черкасщине, и обеспечить каждого из вас и ваши семьи жильем. Помните, что Черкасщина с вами!".

«На борту корабля находятся чрезвычайно мужественные и достойные уважения люди. Невзирая на давление и опасность, они остались верными присяге. Своими поступками они подтвердили – присяга для украинских моряков - не пустые слова», – говорится в обращении Черкасского губернатора.

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От имени жителей области он выразил слова благодарности и уважения экипажу морского тральщика «Черкассы»: «К сожалению, пока еще попытки вырваться из блокады не увенчались успехом. 23 марта «Черкассам» опять это почти удалось! Однако на пути им стал российский буксир, который толкал наш корабль на мель. В итоге тральщик «Черкассы» получил небольшие повреждения левого борта. Для того, чтобы сохранить экипаж и корабль, нашим морякам пришлось отступить назад. Впрочем, настроение на борту остается боевым. Все 50 человек на корабле, среди которых и 9 черкасщан, заняли оборону, и не собираются сдаваться россиянам», – отметил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, с 21 марта тральщик "Черкассы" уже дважды пытался вырваться из заблокированной россиянами бухты Донузлав. В первый раз моряки попытались оттащить затопленный корабль, чтобы очистить себе путь. Во второй раз прорваться пытались в воскресенье, 23 марта, украинские моряки почти вышли из бухты, но российский корабль столкнул их на мель.

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24 марта утром российские военные пытались с помощью быстрых катеров подойти к кораблю и высадиться на него, "Черкассы", маневрируя, не дали им этого сделать.

Когда попытка захвата провалилась, российские командиры дали приказ кораблю "Кировоград", который сдался несколько дней назад, идти на захват «Черкасс».

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