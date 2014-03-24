Синоптики рассказали, когда в Украину опять придет похолодание

Температурный режим 16-21 градус выше нуля в Украине сохранится до конца недели. При этом с 31 марта ожидается похолодание до плюс 7-12 градусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник заявил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В конце недели и в начале этой максимальная температура в Украине повысилась до плюс 16-21 градуса, на Прикарпатье даже до 23 градусов. Такой температурный режим будет сохраняться почти всю неделю до следующей», - сказал Кульбида.

Вместе с тем он ожидает, что со следующей недели в Украину придет похолодание.

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«С понедельника мы ожидаем смену погодных условий, то есть 31 марта - 1 апреля следует ожидать снижения температурного режима, небольшие осадки в западных, северных и центральных областях. Температура снизится с 16-21 градуса до 7-12 градусов в дневное время, а в северных регионах Украины в ночное время будут наблюдаться слабые заморозки до 1-2 градусов», - сказал директор Укргидрометцентра.

По его словам, до конца марта в Украине не будет значительных осадков. «Дефицит осадков на большей части территории Украины, кроме западных областей, где 24-26 марта пройдут небольшие и умеренные дожди», - сказал Кульбида.

Также он подчеркнул, что до конца марта никаких природных катаклизмов в Украине ожидать не стоит.