Черкасская область готова принять 3 тыс. беженцев из Крыма

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черкасской областной государственной администрации со ссылкой на губернатора области Юрия Ткаченко.

По его словам, уже сейчас в области начата подготовка мест для возможного проживания 3 тысяч беженцев из Крыма.

Председатель ОГА отметил, что с обустройством мест для проживания для беженцев властям в области активно помогают представители черкасского бизнеса.

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Также Ткаченко подчеркнул, что Черкасская область готова принять команду тральщика «Черкассы», который оказался в российской блокаде на озере Донузлав.

«Готовы принять всю вашу команду на Черкасщине и обеспечить каждого из вас и ваши семьи жильем. Помните, что Черкасщина с вами», - подчеркнул руководитель ОГА.

«На борту корабля находятся чрезвычайно мужественные и достойные уважения люди. Несмотря на давление и опасность, они остались верными присяге. Своими поступками они доказали – присяга для украинского моряка не пустые слова», – говорится в обращении председателя Черкасской ОГА.

Губернатор от имени черкасщан выразил слова благодарности и уважения экипажу морского тральщика «Черкассы». «К сожалению, пока попытки вырваться из блокады не увенчались успехом. 23 марта «Черкассам» опять это почти удалось! Однако на пути им стал российский буксир, который толкал наш корабль на мель. В итоге тральщик «Черкассы» получил небольшие повреждения левого борта. Для того, чтобы сохранить экипаж и корабль, нашим морякам пришлось отступить назад. Впрочем, настроение на борту остается боевым. Все 50 человек на корабле, среди которых и 9 черкасщан, заняли оборону и не собираются сдаваться россиянам», – отметил Ткаченко.