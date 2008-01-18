Канал Дунай-Черное море начнет работать до конца года

Глубоководный канал Дунай-Черное море до конца этого года начнет работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.

По его словам, все работы по организации судоходства на канале были ранее организованы неправильно. «Специалисты утверждают, что технологически работа по каналу была организована безграмотно», - сказал он. В частности, по его словам, канал вымывали (углубляли), не построив дамбу, в результате чего он постоянно заиливался. «Был бесконечный процесс и трата денег», - отметил он. Поэтому, по словам министра, сначала будет построена дамба, а затем будет прочищен канал.

Справка УНИАН. 12 мая 2004 года Кабинет Министров Украины принял решение о строительстве в украинской части дунайского устья Быстрое 3,5-километрового глубоководного канала Дунай - Черное море. 26 августа 2004 года в Одесской области состоялось торжественное открытие первой очереди этого канала.

На строительство первой очереди канала Дунай - Черное море глубиной до 5,8 м было потрачено около 150 млн. грн. Однако канал заилился и судоходство было остановлено.

Возобновление навигационного прореза для обеспечения прохода судов с осадкой 5,0 м по каналу было сделано к весне 2007 г. С конца апреля в экспериментальном режиме было возобновлено судоходство по каналу Дунай-Черное море, полностью открыть судоходство планировалось с мая, затем с осени 2007 г., однако этого так и не произошло.

Полное развитие канала предусматривает дальнейшие работы для осадки судов 7,2 м. Протяженность суднового хода должна составить 172,36 км, протяженность морского подходного канала – 3,432 км.

В прошлом году в то время министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ заявлял, что строительство дамбы и углубление канала «Дунай-Черное море» будет завершено до конца 2007 г.