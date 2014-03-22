СБУ в Одессе задержаны вооруженные диверсанты
22 марта Службой безопасности Украины в Одессе задержана преступная диверсионная группа в составе четырех человек, вооруженная автоматами АКС-7,62 и пистолетами.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Группа планировала осуществить вооруженное нападение на военную часть, дислоцированную в Одесской области, и завладеть огнестрельным оружием. Злоумышленники также планировали привлечь к противоправной деятельности до ста подготовленных лиц с опытом военной службы или участия в боевых действиях.
Главной задачей диверсантов была дестабилизация социально-политической ситуации в Одесском регионе, организация массовых беспорядков сепаратистской направленности. Для создания резонанса в ходе массовых митингов планировался захват административных зданий, насилие над гражданским населением, сопротивление представителям власти с применением оружия и взрывчатых веществ.
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Руководитель группы с соблюдением мер конспирации осуществлял контакты с представителями российских спецслужб в АР Крым.