Охранники Майдана не пропускают корреспондента УНИАН через Институтскую

16:43, 19 марта 2014
Общество
0 0

Охранники Майдана не пропускают корреспондента УНИАН через улицу Институтскую к Крещатику.

На Майдане продолжает оставаться самооборона / REUTERS

Несколько человек требуют показать содержимое рюкзака. После того, как корреспондент УНИАН отказался это сделать, эти люди заявили, что не пропустят его вниз, на Майдан Незалежности, поскольку в Украине сейчас «военное положение, и поэтому все должны соблюдать меры безопасности».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter