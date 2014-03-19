Охранники Майдана не пропускают корреспондента УНИАН через Институтскую
16:43, 19 марта 2014Общество
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Охранники Майдана не пропускают корреспондента УНИАН через улицу Институтскую к Крещатику.
На Майдане продолжает оставаться самооборона / REUTERS
Несколько человек требуют показать содержимое рюкзака. После того, как корреспондент УНИАН отказался это сделать, эти люди заявили, что не пропустят его вниз, на Майдан Незалежности, поскольку в Украине сейчас «военное положение, и поэтому все должны соблюдать меры безопасности».
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