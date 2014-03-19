Охранники Майдана не пропускают корреспондента УНИАН через Институтскую

Несколько человек требуют показать содержимое рюкзака. После того, как корреспондент УНИАН отказался это сделать, эти люди заявили, что не пропустят его вниз, на Майдан Незалежности, поскольку в Украине сейчас «военное положение, и поэтому все должны соблюдать меры безопасности».