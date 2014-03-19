Во Львовской области начали проверять бомбоубежища

Состояние бомбоубежищ начали проверять во Львовской области. Их на территории области около тысячи, и половина из них непригодны к использованию, сообщает ТСН.ua со ссылкой на ТСН.Ранок.

Если понадобится, говорят местные чиновники, часть людей - эвакуируют, другие же - будут прятаться, где придется.

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"Сегодня строится много новых современных супермаркетов, которые имеют подземные паркинги, которые имеют подвальные помещения, которые можно спокойно использовать для защиты. Подвалы, в сельской местности погреба, те помещения, которые построены под землей", - говорит об альтернативных убежищах руководитель департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА Алексей Титаренко.

Тем временем журналистам продемонстрировали примерное укрытие, подчиненное Укрзализныце. Здесь три режима вентиляции, телефон, радио и телеграфная связь, кухня, медпункт, санузел. Устройства для измерения радиации, инструменты для разборки завалов, дизель генераторы и запасы горючего. И все работает. Потому что, хоть сооружению и 30 лет, ремонт здесь делали несколько лет назад.

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Напомним, во Львовской области ужеприютили более восьми сотен жителей Крыма, бежавшие с полуострова из-за страха за свою жизнь.