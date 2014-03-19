Временное жилье во Львовской области получили 836 жителей АР Крым

"Так, на Львовщине уже гостит 836 беженцев, еще 10 семей самостоятельно прибывших на территорию области и находятся у своих родственников и знакомых", - говорится в сообщении Львовской областной госадминистрации.

В общем 364 семьи из АР Крым и юго-восточных областей Украины, которые обратились на горячую телефонную линию Львовского областного совета и администрации, изъявили желание на временное проживание на территории Львовской области.

В то же время 344 львовские семьи согласились принять беженцев.