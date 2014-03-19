Временное жилье во Львовской области получили 836 жителей АР Крым
10:00, 19 марта 2014Политика
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По состоянию на 9.00 ч. 19 марта еще 6 жителей из АР Крым и юго-восточных областей устроено на временное проживание во львовские семьи.
Временное жилье во Львовской области получили 836 жителей АР Крым
"Так, на Львовщине уже гостит 836 беженцев, еще 10 семей самостоятельно прибывших на территорию области и находятся у своих родственников и знакомых", - говорится в сообщении Львовской областной госадминистрации.
В общем 364 семьи из АР Крым и юго-восточных областей Украины, которые обратились на горячую телефонную линию Львовского областного совета и администрации, изъявили желание на временное проживание на территории Львовской области.
В то же время 344 львовские семьи согласились принять беженцев.
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