Временное жилье во Львовской области получили 836 жителей АР Крым

10:00, 19 марта 2014
Политика
0 0

По состоянию на 9.00 ч. 19 марта еще 6 жителей из АР Крым и юго-восточных областей устроено на временное проживание во львовские семьи.

Львів

"Так, на Львовщине уже гостит 836 беженцев, еще 10 семей самостоятельно прибывших на территорию области и находятся у своих родственников и знакомых", - говорится в сообщении Львовской областной госадминистрации.

В общем 364 семьи из АР Крым и юго-восточных областей Украины, которые обратились на горячую телефонную линию Львовского областного совета и администрации, изъявили желание на временное проживание на территории Львовской области.

В то же время 344 львовские семьи согласились принять беженцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter