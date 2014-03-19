В Николаеве застрелился военнослужащий
10:35, 19 марта 2014Общество
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На месте происшествия работает cлeдcтвeннo-oпepaтивнaя гpyппa.
В Николаеве застрелился военнослужащий / REUTERS
В Николаеве во дворе многоэтажного жилого дома утром среды, 19 марта, застрелился военнослужащий.
Как сообщил УНИАН источник в николаевской милиции, мужчина служит в 79-й отдельной aэpoмoбильнoй бpигaде, которая дислоцируется в городе.
Других подробностей источник не уточнил.
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На месте происшествия работает cлeдcтвeннo-oпepaтивнaя гpyппa.
В 11.00 в Николаеве запланирована пресс-конференция начальника УМВД в Николаевской области Юрия Седнева, которая будет посвящена этому происшествию.
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