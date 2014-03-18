В МВД заявляют об уменьшении количества преступлений в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровый.

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“На сегодняшний день более-менее мы управляем ситуацией, особенно это касается юго-восточных областей. Мы делаем анализ. Что касается криминала, то есть уменьшение порядка 7-8% по сравнению с новым годом”, - сказал Яровый.

Он отметил, что теперь одним из главных вопросов остается демилитаризация населения. При этом Яровый напомнил, что в Украине до 21 марта объявлено о добровольной сдаче оружия и не привлечении за это к уголовной ответственности.

“Все, кто имеет оружие, должны его сдать, или должны находиться в армии или Национальной гвардии с оружием для защиты Отчизны. Все остальные будут считаться незаконными группировками и привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству”, - подчеркнул заместитель министра.