В Украине нет никаких проявлений антисемитизма - Всеукраинский еврейский конгресс

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил президент Всеукраинского еврейского конгресса (ВЕК) Вадим Рабинович.

“Ни в одном городе нет никаких случаев антисемитизма. Нужно понимать, что сегодня, кроме того, что все в порядке, существуют еще определенные провокационные вещи, которых нужно избегать. Мы всегда боялись, и я всегда говорил, что не нужно втягивать еврейскую общину в происходящее. Община – это большое количество людей, и каждый придерживается собственного мнения. Но разыгрывается сейчас карта того, что в Украине именно с приходом новой власти или на переходном периоде возрос антисемитизм. Это неправда! Мы просто фиксируем и доводим до вашего сведения истину, а она заключается в следующем: в Украине не происходит никаких актов антисемитизма, а те два случая, что были в Киеве, они расследуются профильными органами”, - отметил он.

Читайте такжеПредседатель Ассоциации еврейских организаций считает, что “российские структуры” готовят провокации в Украине

Рабинович также выразил мнение, что тему антисемитизма вообще не нужно затрагивать, и не нужно спекулировать на ней.

“Эту тему нужно сегодня убрать из разговоров, поскольку все больше и больше я вижу, как ею начинают спекулировать. Поэтому, я попросил бы политиков, которые разыгрывают антисемитскую карту в Украине сегодня, заняться своими делами. Еврейская община Украины как-то разберется сама”, - сказал Рабинович и добавил, что каждую неделю вместе с главным раввином Украины, а также представителями еврейских организаций, выходит на связь с каждой еврейской общиной, чтобы получать соответствующую информацию.

Читайте такжеНационализм не имеет ничего общего с нацизмом - “Правый сектор”

Журналисты сегодня имели возможность присутствовать на видеоконференции Рабиновича с представителями еврейских общин в регионах, которые докладывали о ситуации на местах. Все они отметили отсутствие фактов антисемитизма. В частности, из Одессы сообщили, что антисемитские акции там не проходят, но бывают провокационные случаи. Представители из Запорожья и Львова также отметили, что ситуация спокойная, общины живут в штатном режиме. Попыток притеснить или обидеть евреев не было.