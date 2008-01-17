Огрызко встретился с послами тройки ЕС

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО обсудил с послами Тройки ЕС в Украине вопросы введения безвизового режима поездок граждан Украины в страны Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, встреча В.ОГРЫЗКО с послами Тройки ЕС в Украине - послом Европейской Комиссии Иеном БОУГОМ, послом Французской Республики Жаном-Полем ВЕЗИАНОМ и послом Республики Словения Приможем ШЕЛИГО - состоялась в Киеве 16 января.

В частности, глава внешнеполитического ведомства Украины информировал послов Тройки ЕС в Украине о приоритетах Украины в сотрудничестве с ЕС, в том числе о цели начать в этом году диалог о введении безвизового режима поездок украинцев в страны ЕС.

Также В.ОГРЫЗКО поприветствовал послов Тройки ЕС в Украине с началом 6-го раунда переговоров относительно нового Усиленного соглашения между Украиной и ЕС и выразил надежду на завершение согласования политической части указанного Соглашения до конца срока председательства Словении в ЕС.

В свою очередь посол Республики Словения выразил поддержку реформам в Украине, информировал о приоритетах председательства Словении в ЕС и отметил важность встречи министров иностранных дел государств-членов Европейского Союза и Черноморского региона, которая будет проводиться в феврале в Киеве.