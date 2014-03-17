В Днепропетровске задержаны 5 сепаратистов
Вчера в результате проведения операции по предотвращению сепаратистским проявлениям в Днепропетровске были задержаны 5 человек, которые планировали совершить сепаратистско-провокационные действия.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки автомобиль “Тойота”, из которого сразу выскочили и пытались скрыться 5 человек, они сразу были задержаны и доставлены в Бабушкинское райуправление милиции.
Во время проверки оказалось, что все они - граждане Украины. У них изъяты охотничьи ружья, патроны 12-го калибра, 5 военных касок, деревянные дубинки, а также флаги Украины, Беларуси и России.
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“То есть, эта группа, по нашей информации, занималась сепаратистскими и провокационными выступлениями” - сказал Ярема.
Он отметил, что мероприятия по всей территории Украины по предупреждению и предотвращению сепаратизма и провокаций, продолжаются.