В Харьковском университете им. Каразина произошел взрыв

Как передает корреспондент УНИАН, взрыв произошел около 15.00 на третьем этаже здания на площади Свободы, 4.

По предварительной информации, взрыв без дальнейшего горения произошел на кафедре неорганической химии во время проведения химического эксперимента. Также по предварительной информации, пострадали трое человек. Они получили незначительные травмы.

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Окна помещения на третьем этаже выбиты. В университете работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.