Сумы готовы предоставить убежище беженцам из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель городского председателя Владимир Войтенко.

«Сегодня по этому поводу у нас состоялось совещание. Есть возможность принять несколько сотен семей из Крыма. Уже готовятся для этого детские лагеря, гостиницы. Также есть люди, которые готовы принять крымчан в своих квартирах», - отметил Войтенко.

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По словам вице-президента благотворительного фонда «Веснянка» Александра Черняка, который занимается предоставлением гуманитарной помощи подшефной воинской части в Севастополе, в Сумах уже ведется работа по созданию реестра владельцев жилья, готовых предоставить свои квартиры для крымчан, вынужденных покинуть свои дома.