Сумы готовы предоставить убежище беженцам из Крыма
Город Сумы готов предоставить убежище беженцам из Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель городского председателя Владимир Войтенко.
«Сегодня по этому поводу у нас состоялось совещание. Есть возможность принять несколько сотен семей из Крыма. Уже готовятся для этого детские лагеря, гостиницы. Также есть люди, которые готовы принять крымчан в своих квартирах», - отметил Войтенко.
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По словам вице-президента благотворительного фонда «Веснянка» Александра Черняка, который занимается предоставлением гуманитарной помощи подшефной воинской части в Севастополе, в Сумах уже ведется работа по созданию реестра владельцев жилья, готовых предоставить свои квартиры для крымчан, вынужденных покинуть свои дома.