Львовские "беркутовцы" будут работать в новом Подразделении спецназначения

Об этом сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области.

Как отметил в.и.о. начальника ГУ МВД Украины во Львовской области полковник милиции Сергей Маруняк: «Подразделение будет подчиняться напрямую начальнику Главного управления МВД Украины во Львовской области и основными его задачами будет задержание вооруженных преступников, освобождение заложников и охрана общественного порядка в наиболее криминогенных районах. Штат подразделения составляет 306 работников и набирать в него будем как бывших работников спецподразделения, прошедших переаттестацию, так и желающих из других подразделений милиции, которые будут отвечать необходимым критериям».

Как отмечается в сообщении, переаттестация работников бывшего спецподразделения «Беркут» осуществляется во исполнение приказа министра МВД во Львове. В состав аттестационной комиссии вошли: руководитель юридического отдела, руководитель отдела внутренней безопасности, руководитель психологического отдела Главного управления МВД Украины во Львовской области, а также руководители подразделений милиции общественной безопасности и кадрового обеспечения. Аттестации подлежат 296 работников бывшего спецподразделения.

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По данным отдела связей с общественностью, на сегодняшний день, часть работников бывшего спецподразделения милиции «Беркут», около 50 процентов, уже прошли переаттестацию и на данное время совместно с работниками патрульно-постовой службы обеспечивают общественный порядок во Львове и области.

Как сообщал УНИАН, по данным начальника отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светланы Добровольской, почти из 300 бойцов бывшего «Беркута» 37 работников уволились из органов внутренних дел. Остальные бывшие «беркутовцы» после переаттестации перешли на службу в другие подразделения ГУ МВД Украины во Львовской области.

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24 февраля около 100 львовских «беркутовцев» на сцене львовского Евромайдана стали на колени перед общиной города в знак извинения за события в Киеве, в которых принимали участие бойцы «Беркута».

Новый министр внутренних дел Украины Арсен Аваков расформировал спецподразделение милиции ”Беркут”, которое принимало участие в противостоянии на Майдане, и постановил провести аттестацию четырех тысяч сотрудников и создать новое подразделение.