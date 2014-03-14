В Москве госпитализирован актер Валентин Гафт

"Гафт почувствовал себя плохо, была вызвана скорая помощь, и его госпитализировали в Боткинскую больницу. Диагноз пока не сообщали", - сказала завлит театра "Современник".

Как сообщили РИА «Новости»в пресс-службе театра, спектакль с участием Гафта "Заяц. Love Story", намеченный на сегодня, отменен.

В октябре 2011 года Гафт был госпитализирован в отделение кардиологии НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, где провел четверо суток и был выписан.

Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве, окончил Школу-студию МХАТ. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, лауреат театральной премии Станиславского за вклад в развитие актерского искусства, премии «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» и других наград. На счету артиста более ста работ в кино и десятки ролей в театре.

Напомним, Гафт выступал против вторгнення российских войск в Украину.