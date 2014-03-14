В Киеве горит Бессарабский рынок
01:39, 14 марта 2014Общество
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Сегодня в 01.10 по линии 101 поступило сообщение о возникновении пожара на Бессарабском рынке.
В Киеве горит Бессарабский рынок / Фото из открытых источников
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, вызов был продублирован на оперативный телефон 102 киевской милиции.
На месте работают пожарные подразделения по предварительным данным, огнем охвачены около 100 кв. метров на 2 этаже здания рынка.
По предварительной информации пожарных, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки или поджог.
В настоящее время жертв, пострадавших или разрушений не зафиксировано.
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