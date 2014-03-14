В Киеве горит Бессарабский рынок



Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, вызов был продублирован на оперативный телефон 102 киевской милиции.

На месте работают пожарные подразделения по предварительным данным, огнем охвачены около 100 кв. метров на 2 этаже здания рынка.

По предварительной информации пожарных, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки или поджог.

В настоящее время жертв, пострадавших или разрушений не зафиксировано.