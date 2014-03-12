Во Львов продолжают прибывать беженцы из Крыма

Об этом сообщил УНИАН председатель Львовского областного совета Петр Колодий.

«Если вчера на протяжении дня во Львовскую область приехало 90 жителей Крыма, то сегодня во Львове уже будут встречать 103 крымчан, в том числе 55 детей. Жители Крыма добираются во Львов разными способами – частным и железнодорожным транспортом», - рассказал председатель облсовета.

По словам Колодия, многие семьи во Львовской области обратились на горячую телефонную линию областного совета, заявив о готовности принять у себя на временное проживание семьи из АРК и юго-восточных областей Украины. Таких семей, по состоянию на вчерашний день, было 180.

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По состоянию на сегодняшний день, количество крымчан, устроенных на временное проживание в пределах Львовской области, составляет 547 человек, среди них 241 ребенок.