Завтра в Украине будет ясный и солнечный день, температура поднимется уже до +17°

В течение дня температура составит +9 +17 градусов. Лишь в восточной части и в Крыму еще будет прохладно, +3 +8 градусов, сообщает Opogode.ua.

Везде в Украине будет свежим воздух ночью, ожидается от 4 тепла до 2 градусов мороза.

Масштабная область высокого атмосферного давления, антициклон, обусловит во всех областях Украины сухую солнечную погоду.

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Ночью и утром местами ожидаются туманы.

На западе сухо и ясно. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, местами 0-3 мороза, днем +10 +15 тепла, на Закарпатье до +17 градусов.

В северных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем 7-12 градусов тепла, в Сумской области +4 +8 градусов.

В центральных областях без осадков. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.

На востоке осадки маловероятны. Температура воздуха ночью от 3 градусов тепла до 3 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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На юге будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем +4 +9, местами до +12 +15 градусов.

В Киеве ясная сухая погода. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 9-11 градусов тепла.

Ветер в Украине северо -западный, 5-12 м/с, порывистый.