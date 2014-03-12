Минобразования гарантирует крымчанам возможность сдать ВНО
12:03, 12 марта 2014Общество
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Министерство образования и науки Украины гарантирует, что абитуриенты из Автономной Республики Крым гарантированно будут иметь возможность в 2014 году пройти внешнее независимое оценивание.
Все крымчане смогут сдать ВНО
Об этом сообщается на сайте ведомтства.
"Несмотря на сложную политическую ситуацию, Министерство образования и науки Украины гарантирует, что абитуриенты из Автономной Республики Крым гарантированно будут иметь возможность в 2014 году пройти внешнее независимое оценивание и на этом основании поступать в высшие учебные заведения Украины", - сказано в сообщении.
Читайте такжеМинобразования планирует публиковать свой бюджет онлайнТакже в министерстве подчеркнули, что в случае возникновения любых других проблем, все учителя, ученики, преподаватели и студенты могут обращаться на специально созданную горячую линию Министерства по номеру (044) 481-32-11.
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