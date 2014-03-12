Милиция взяла под охрану журналистов Луганщины

Об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД.

"В последние время в Луганской области участились факты препятствования выполнению профессиональных обязанностей журналистами. В связи с этим начальник ГУМВД Украины в Луганской области генерал-лейтенант милиции Владимир Гуславский подписал распоряжение, согласно которому маршруты патрулирования правоохранителей будут максимально приближены к редакциям всех средств массовой информации. Данные объекты будут взяты под контроль правоохранителей с целью недопущения любых противоправных действий в отношении журналистов", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 марта в Луганске возле здания ОГА участники пророссийского митинга повредили видеокамеры съемочных групп собственных корреспондентов в Луганской области телеканалов «НТН» и «ТРК-Украина».

По фактам препятствования журналистской деятельности открыты уголовные производства.