Госпогранслужба продолжает ужесточать меры на границе с Россией

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы.

Как напомнили в пограничном ведомстве, на границе с Россией продолжается проведение специальной операции, чтобы не допустить в Украину организованные группы и отдельных лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях по дестабилизации обстановки в городах Украины и Автономной Республике Крым, перевозке оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. В целом в обратном направлении уже отправлено более 3,5 тыс. граждан России, а 30 лицам запретили въезд в Украину, говорится в сообщении.

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Ввиду того, что количество не пропущенных граждан России имеет тенденцию к увеличению, Государственная пограничная служба Украины в дальнейшем будет принимать еще более жесткие решения по усилению контроля на государственной границе, подчеркивается в сообщении. Особое внимание будет обращаться на группы лиц, не исключением будут и отдельные граждане в возрасте от 20 до 50 лет, которые могут быть причастны к нагнетанию ситуации в Украине, отметили в ведомстве.

К усилению государственной границы на восточном участке привлечено несколько тысяч пограничников. Кроме того, в спецмероприятиях принимают участие сотрудники МВД и СБУ.