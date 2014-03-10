В Запорожье появились "Маршрутки Тараса"

В Запорожье 9 марта по случаю 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко активисты превратили 15 маршруток в "Маршрутки Тараса"

Акцию организовала творческая группа "Своеридне коло", сообщает Еспресо.TV.

Салоны пятнадцати запорожских маршруток были украшены репродукциями некоторых картин Шевченко и рисунками современного художника Андрея Ермоленко, в которых поэт предстает в разных образах.

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По словам организаторов, сначала они планировали предлагать водителям также ставить в салоне песни на слова Кобзаря, для чего заранее были записаны соответствующие диски.

Однако оказалось, что большинство машин имеют проблемы с магнитолами, поэтому с музыкой поехало только 3 машины.

Сегодня активисты планируют оклеить рисунками с Шевченко еще 7-8 маршруток.

Фотогалерея "Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Шевченко"