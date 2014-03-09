Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Шевченко

15:53, 09 марта 2014
Общество
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Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко.

Картина львовского художника Станислава Силантьева, на которой изображен украинский поэт, писатель, художник, общественный деятель, философ, политик Тарас Шевченко у носорога, во время выставки «Agricultura», во Львове, в четверг, 13 октябре 2011 года

Сегодня в Украине отмечают 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Как известно, Шевченко для украинской является одним из символов свободы и борьбы, а его творчество и по сей день остается актуальным.

Люди проходят возле деревянного монумента Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве, в воскресенье, 9 марта 2014 года
Люди проходят возле деревянного монумента Тараса Шевченко на Майдане Незалежности в Киеве, в воскресенье, 9 марта 2014 года / 
Портрет Тараса Шевченко (арт-проект ''Иконы революции'') на одном из зданий на улице Грушевского в Киеве, в пятницу, 14 февраля 2014
Портрет Тараса Шевченко (арт-проект "Иконы революции") на одном из зданий на улице Грушевского в Киеве, в пятницу, 14 февраля 2014 / 
Портрет Тараса Шевченко на захваченном активистами Евромайдана здании Киевской городской государственной администрации.
Портрет Тараса Шевченко на захваченном активистами Евромайдана здании Киевской городской государственной администрации. / 
Картина львовского художника Станислава Силантьева, на которой изображен украинский поэт, писатель, художник, общественный деятель, философ, политик Тарас Шевченко у носорога, во время выставки «Agricultura», во Львове, в четверг, 13 октябре 2011 года
Картина львовского художника Станислава Силантьева, на которой изображен украинский поэт, писатель, художник, общественный деятель, философ, политик Тарас Шевченко у носорога, во время выставки «Agricultura», во Львове, в четверг, 13 октябре 2011 года / 
Съемки фильма ''Тарас Шевченко. Идентификация'' Актеры в маске Тараса Шевченко во время съемок документального фильма ''Тарас Шевченко. Идентификация'' в Киеве, в субботу, 15 февраля 2014
Съемки фильма "Тарас Шевченко. Идентификация" Актеры в маске Тараса Шевченко во время съемок документального фильма "Тарас Шевченко. Идентификация" в Киеве, в субботу, 15 февраля 2014 / 
Участники митинга в поддержку евроинтеграции Украины возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова, в воскресенье, 17 ноября 2013 года
Участники митинга в поддержку евроинтеграции Украины возле памятника Тарасу Шевченко в центре Львова, в воскресенье, 17 ноября 2013 года / 
Фоторепродукция автопортрета Т.Г.Шевченко (тушь-перо, 1843) в Национальном музее Кобзаря, в Киеве
Фоторепродукция автопортрета Т.Г.Шевченко (тушь-перо, 1843) в Национальном музее Кобзаря, в Киеве / 
Памятник Тарасу Шевченко, в селе Шевченково Звенигородского р-на Черкасской обл., В понедельник, 9 марта 2009 В этот день в Украине проходят торжественные мероприятия по случаю 195-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко.
Памятник Тарасу Шевченко, в селе Шевченково Звенигородского р-на Черкасской обл., В понедельник, 9 марта 2009 В этот день в Украине проходят торжественные мероприятия по случаю 195-й годовщины со дня рождения Тараса Шевченко. / 
Портрет Тараса Шевченко в мемориальном музее Великого Кобзаря «Дом на Приорке», в Киеве, в понедельник, 9 март 2009 года
Портрет Тараса Шевченко в мемориальном музее Великого Кобзаря «Дом на Приорке», в Киеве, в понедельник, 9 март 2009 года / 
Монумент Великому Кобзарю (Тарасу Шевченко), временно выставленный на площади перед зданием украинского парламента, в Киеве, в четверг, 5 марта 2009 года. Скульптуру планировали установить в одном из скверов столицы Болгарии - городе София.
Монумент Великому Кобзарю (Тарасу Шевченко), временно выставленный на площади перед зданием украинского парламента, в Киеве, в четверг, 5 марта 2009 года. Скульптуру планировали установить в одном из скверов столицы Болгарии - городе София. / 
Победитель Всеукраинского конкурса двойников украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко, житель Чернигова, пенсионер Станислав Новак фотографируется возле портрета Тараса Шевченко во время финальной части конкурса в Киеве, в воскресенье, 13 ноября 2011
Победитель Всеукраинского конкурса двойников украинского поэта и прозаика Тараса Шевченко, житель Чернигова, пенсионер Станислав Новак фотографируется возле портрета Тараса Шевченко во время финальной части конкурса в Киеве, в воскресенье, 13 ноября 2011  / 
Участники мероприятия по случаю 150-летия со дня перезахоронения Тараса Шевченко на борту казацкой «Чайки», в Киеве, в четверг, 19 Мая 2011 года
Участники мероприятия по случаю 150-летия со дня перезахоронения Тараса Шевченко на борту казацкой «Чайки», в Киеве, в четверг, 19 Мая 2011 года / 
Капитан «Чайки» целует икону во время мероприятия по случаю 150-летия со дня перезахоронения Тараса Шевченко, в Киеве, в четверг, 19 маю 2011 года
Капитан «Чайки» целует икону во время мероприятия по случаю 150-летия со дня перезахоронения Тараса Шевченко, в Киеве, в четверг, 19 маю 2011 года / 
Репродукции картин Тараса Шевченко во время открытия музея, в Каневе (Черкасская обл.), В понедельник, 23 Августа 2010 года
Репродукции картин Тараса Шевченко во время открытия музея, в Каневе (Черкасская обл.), В понедельник, 23 Августа 2010 года / 
Солдаты роты почетного караула стоят возле памятника Тарасу Шевченко во время церемонии возложения цветов, в Москве (Россия), в среду, 29 апреля 2009 года
Солдаты роты почетного караула стоят возле памятника Тарасу Шевченко во время церемонии возложения цветов, в Москве (Россия), в среду, 29 апреля 2009 года / 
Оппозиционеры разрывают венок, который незадолго до этого был возложен к памятнику Тарасу Шевченко Президентом Украины Леонидом Кучмой, в центре Киева в пятницу, 9 марта 2001 года
Оппозиционеры разрывают венок, который незадолго до этого был возложен к памятнику Тарасу Шевченко Президентом Украины Леонидом Кучмой, в центре Киева в пятницу, 9 марта 2001 года / 
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