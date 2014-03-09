Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Шевченко
15:53, 09 марта 2014Общество
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Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения поэта и художника Тараса Шевченко.
Картина львовского художника Станислава Силантьева, на которой изображен украинский поэт, писатель, художник, общественный деятель, философ, политик Тарас Шевченко у носорога, во время выставки «Agricultura», во Львове, в четверг, 13 октябре 2011 года
Сегодня в Украине отмечают 200-летие со дня рождения Тараса Шевченко. Как известно, Шевченко для украинской является одним из символов свободы и борьбы, а его творчество и по сей день остается актуальным.
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